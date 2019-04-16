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Dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Manisa’nın 4 ilçesinde dün etkili olan dolu yağışının ardından hasar gören üzüm bağları ve ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın 4 ilçesinde dün etkili olan dolu yağışının ardından hasar gören üzüm bağları ve ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.


Dün Manisa'nın Yunusemre, Saruhanlı, Gölmarmara ve Akhisar ilçelerinde etkili olan ve kimi bölgelerde yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışı özellikle üzüm bağları ve ekili alanlarda zarara yol açtı. Manisa Tarım Orman il Müdürlüğü ve TARSİM ekiplerinin zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmasına başladıkları öğrenildi.

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