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Domuz avına çıkan şahıs ölü bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde domuz avına çıkan kişi, ölü olarak bulundu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde domuz avına çıkan kişi, ölü olarak bulundu.


Alınan bilgiye göre, Kırkağaç'ın Güvendik Mahallesi'nde domuz avına çıkan avcılar, birlikte yola çıktıkları arkadaşları İsa Kara'yı bulamadı. Av köpekleriyle arkadaşlarını arayan ekip, 49 yaşındaki İsa Kara'nın cansız bedenini buldu. Göğsünden vurulduğu ve olay yerinde öldüğü anlaşılan İsa Kara'nın cansız bedeni, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.


Kara'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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