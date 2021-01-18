Donan sondaj pompaları değiştiriliyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, şehrin yüksek rakımlı ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi adına harekete geçen ekipler, Gördes ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde tüm ekipler teyakkuz halinde.

Ekipler özveriyle çalışıyor

Kar yağışının etkisini gösterdiği Gördes ilçesinde MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği açısından fedakarca yürüttükleri çalışmalara gece gündüz demeden devam ediyor. Soğuk hava koşulları nedeniyle içme suyu donan pompalar üzerinde yürütülen çalışmada ekipler, vatandaşların susuz kalmamaları adına özverili bir şekilde çalışarak pompaların değişimini yaparak mağduriyetlerinin önüne geçiyor.