İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dördüncü katta çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Kula ilçesinde henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, paniğe neden oldu.

Manisa'nın Kula ilçesinde henüz neden çıktığı bilinmeyen yangın, paniğe neden oldu.


Yangın saat 00.45 sıralarında Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi No 90'daki 4 katlı binanın 4'üncü katında Hatice Erdur'a ait evde meydana geldi. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, binadaki vatandaşları tahliye ettikten sonra yangının 4'üncü kattaki evin çocuk odasından çıktığını tespit edip, alevlere müdahale etti. Yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Şehir merkezindeki yangın çevrede korkuya neden olurken, polis ekipleri yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.