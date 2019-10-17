Dört ülkeden EGEİD'e ziyaret

Çekya, İtalya, Slovenya ve Yunanistan'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, genel merkezi Manisa'da olan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD)'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Genel merkezi Manisa'da olan EGEİD dünyanın bir çok yerinden Manisa'ya gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. Çekya, İtalya, Slovenya ve Yunanistan'dan gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ege İhracatçılar Derneği'ni ziyarette bulunarak incelemeler yaptı. Gelen heyete üyelerinin bulunduğu sektörler konusunda brifing veren EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Dünyanın her yerine ürünlerimizle ihracat yapacak güçte ve kapasitedeyiz. Ürettiğimiz ürünlerin tamamı standartların üstünde ve ekonomik ticari ürünlerdir. Sizler gibi yurt dışında bizlerin reklamını yapacak, bizlere yeni pazarlar bulmamızda yardımcı olacak organizasyonları ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." diyerek dernek üyelerinin faaliyet listesini gelen heyetin ülke temsilcilerine sundu.

Toplantıda, üretilen ürünlerin pazar araştırması ve yeni pazarlarla ilgili konular konuşulurken ayrıca AB projeleri hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.