'Dost Eli' ile bayram öncesi çocukların yüzü güldü

Turgutlu Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında 'Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi' aracılığı ile ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezine hayırseverlerin ve kurumların destekleriyle gönderilen kıyafetler bu kez Bitlis Gazi İlkokulu öğrencilerine ulaştı. Turgutlu Belediye Başkan Çetin Akın da veren elle alan el arasındaki dost elinin kilometrelerce uzağa uzandığının altını çizerek, “Yeni ya da kullanılmaya elverişli kıyafetleri bir sonraki sahiplerine ulaştırdığımız Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezimiz yıl boyu bağış kabulüne devam ediyor. Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı merkezimiz aracılığı ile bağışlanan kıyafetleri yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırırken, diğer yandan şehir dışından gelen taleplere de kayıtsız kalmıyoruz. Bu kapsamda Bitlis'te bulunan Gazi İlkokulunun ihtiyaç sahibi öğrencilerine kıyafet gönderdik. Ramazan Bayramı öncesinde böylesi anlamlı bir çalışmayı gerçekleştirmemize destek veren herkese teşekkür ediyor, mutluluğumuzu paylaşıyorum. Bu güzel ve anlamlı çalışmalarımıza hayırseverlerimizin bağışlarıyla devam edeceğiz. Hayırsever vatandaşlarımız kullanmadıkları kıyafetleri Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi'ne bağışlasınlar; Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çok daha fazla çocuğumuza ulaşalım, yüzlerini hep birlikte güldürelim” dedi.

Başkan Akın, ayrıca Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi aracılığıyla kıyafet bağışından bulunmak isteyen vatandaşlar ve hayırseverler Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabileceğini söyledi.