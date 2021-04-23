Down sendromlu Meryem, Akhisar Belediye Başkanı oldu

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleneği bozmadı ve belediye başkanlığı koltuğunu 1 günlüğüne Akhisar Ticaret Odası İlköğretim Okulu özel eğitim sınıfında öğrenim gören 10 yaşındaki down sendromlu Meryem Durmuş'a bıraktı. Başkan Meryem Durmuş, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında belediye makam aracı ile Akhisar Belediye Başkanlığı'na gelen 10 yaşındaki down sendromlu Meryem Durmuş'u, hizmet binasında Belediye Başkanı Besim Dutlulu karşıladı. Başkanlık koltuğuna oturan Meryem Başkan, önce telsizle belediye personelinin bayramını kutladı; ardından anons geçerek Akhisar'daki tüm çocuklara selam ve sevgilerini iletti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının en güzel geleneği olan makam koltuğu devrini gerçekleştiren Başkan Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Geleneği bozmadık; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediye başkanlığı koltuğunu özel ve güzel yavrumuz Meryem Başkanımıza bıraktık. Başkanımız, şehrimizdeki tüm çocuklara kucak dolusu sevgilerini ileterek bayramlarını kutladı. Şehrimizdeki tüm çocukların güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir şehri hep birlikte oluşturacağız. Bu vesileyle bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Akhisar'da yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Meryem Durmuş'un isteği çocuk oyun parkları oldu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu da daha çok çocuk oyun parkı yapacaklarının sözünü verdi.