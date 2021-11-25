DP Genel Başkanı Uysal'dan Başkan Bilgin'e ziyaret

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Başkan Bilgin, Belediye binası önünde karşıladığı Uysal ve Engin ile birlikte makamına geçerek sohbet etti.

Genel Başkan Uysal, ziyarette yaptığı konuşmada Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, sıkıntıların çözümü için seçim sandığını işaret etti.

Başkan Bilgin ise 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesinden dolayı hizmet yapmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Bilgin, ziyaretin sonunda Genel Başkan Uysal ve Milletvekili Enginyurt'a teşekkür ederek, Saruhanlı'ya özgü hediyeler takdim etti.

Ziyarette CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, DP Manisa İl Başkanı İdris Mecek, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Hasan Levent, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Abacı ve DP İlçe Başkanı Süleyman Çınar ile partililerde yer aldı.