DP Genel Başkanı Uysal'dan 'Geçmiş olsun' ziyareti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, DP Manisa İl Başkan Yardımcısı İlyas Çetin'i geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle evinde ziyaret etti.

Bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan DP Manisa İl Başkan Yardımcısı İlyas Çetin'i Saruhanlı'daki evinde ziyaret eden Uysal, Çetin'e 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Genel Başkan Uysal ziyarette yaptığı konuşmada, "İlyas ağabeyimiz sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir isim. Kendisi partimize yıllarca emek verdi. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. Kendisine 'Geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Rabbim, şifa bekleyen tüm hastalara şifalar versin." dedi.

Çetin ise Genel Başkan Uysal'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylesi zor zamanlarda dost ve arkadaşlarımızın yanımızda olması bizlere büyük moral veriyor. Bu da iyileşme sürecimizi hızlandırıyor. Genel Başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyarette, DP Manisa İl Başkanı İdris Mecek ile DP Saruhanlı İlçe Başkanı Süleyman Çınar da yer aldı.