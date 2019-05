Dr. Bedri Bilge anısına 2. Medikal Vaka Rallisi

Manisa'da yılın doktoru seçilen ve 12 Nisan 2017 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Dr. Bedri Bilge anısına Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) Manisa İl Başkanlığı tarafından, Dr. Bedri Bilge 2. Medikal Vaka Rallisi düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda okuyan Paramedik Bölümü öğrencilerine, Manisa 112 ve Manisa UMKE'nin geliştirilmesinde büyük emeği olan ve 2017 yılında hayatını kaybeden Dr. Bedri Bilge anısına Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Manisa İl Başkanlığı tarafından, 2. Medikal Vaka Rallisi gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Manisa CBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan ATT-DER Manisa İl Başkanı Alime Kocabey, öznesi, yaşam kurtarmak olan mesleklerinde hata kavramına yer olmadığını vurgulayarak, her an, her koşulda bilgi, beceri ve motivasyon yönünden yetişmiş, hazır profesyonel ekiplerin varlığının zorunlu olduğunu söyledi.

Kocabey, “Bu sebep ile ülkemiz acil sağlık sisteminin en önemli yapı taşlarından olan Acil Tıp Teknisyeni ve Paramediklerin sistemde daha aktif rol ve sorumluluk üstlenerek, dünyada yaşanan teknoloji ve gelişmeleri yakından takip etmesi gerekmektedir. Bu amaçları hedef edinen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği olarak öğrenci arkadaşlarımıza güncel eğitimlerimizle her alanda destek olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dr. Bedri Bilge'nin yetiştirdiği öğrenciler, mesai arkadaşları olarak bizler onu unutmadık.” dedi.

Dr. Bedri Bilge anısına düzenlenen Medikal Vaka Rallisi'ne 2 yıldır ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını belirten MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Turhan Gündüz ise muhtelif bir kazada görevli olan 112 acil ekiplerinin kazazedelere müdahalesinin canlandırıldığı programda, olay yerinden hastaneye girişe kadar olan kritik dakikalarda zamana karşı yapılan yarışın gözler önüne serildiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Dr. Bedri Bilge Medikal Vaka Rallisi'ne MCBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Turhan Gündüz ile öğretim üyeleri, Manisa Büyükşehir ve Yunusemre Belediyesi temsilcileri ile Manisa MAT ve Mediralliye ismini veren Doktor Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge katıldı.

Programın sonunda Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından hazırlanan teşekkür belgesi Dr. Bedri Bilge'nin mesai arkadaşı Özdal Beşoluk tarafından Dilara Bilge'ye takdim edildi.