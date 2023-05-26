Drama kursu öğrencilerinin oyunu büyük beğeni topladı

Manisa Sarıgöl Halk Merkezi Müdürlüğü Drama Kursu öğrencileri tarafından Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezinde sergilenen 'İyilerin Masalı' adlı çocuk oyunu büyük beğeni topladı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Öğretmeni Pınar Yalçın tarafından yazılan oyunda minikler tiyatro hünerlerini sergilerken, oyun izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Bizim için bu oyun miniklerimizin bir yıl boyunca emeklerinin bir meyvesi. Bu oyunla önümüzdeki hafta kutlayacağımız Hayat Boyu Öğrenme Haftasını da başlatmış olduk. Başta öğretmenimiz Pınar Yalçın olmak üzere tüm evlatlarımızı kutluyorum. Çok eğlenceli bir gece geçirdik. Bu arada Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneği'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Oyun sonunda Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Selçuk Erol tarafından çiçek takdim edildi.