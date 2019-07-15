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Dualar 15 Temmuz şehitleri için

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle demokrasi şehitleri dualarla anıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle demokrasi şehitleri dualarla anıldı.


Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen ilk törende darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşının ardından Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Emre Pala, daire amirleri AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ve vatandaşlar ile birlikte Sarıgöl Şehit Esin Akay Caddesi, Tırazlar Caddesinden yaya olarak Şehitler Meydanına kadar yürüdü.


Sarıgöl Şehitler Meydanında düzenlenen ikinci etkinlikte Demokrasi şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. İlçe Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Savcısı Emre Pala ve daire amirleri ve vatandaşlar tarafından Şehitlik anıtına karanfil bırakıldı. Sarıgöl'de camilerde demokrasi şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutuldu.


Sarıgöl Bereketli Mahallesi Kur'an Kursu İmamı Ali Aslan ve öğrencileri de Ahmetağa Mahallesinde bulunan şehit Er. Fevzi Tekeş'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

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