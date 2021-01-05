İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Duayen başkan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Kula’da uzun yıllar boyunca spor camiasına hizmet veren ve Kulalı vatandaşlar tarafından oldukça sevilen bir sima olan Sabahattin Malkoç, düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kula'da uzun yıllar boyunca spor camiasına hizmet veren ve Kulalı vatandaşlar tarafından oldukça sevilen bir sima olan Sabahattin Malkoç, düzenlenen cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kulaspor Kulübü, duayen başkan Malkoç'un tabutunun üzerine Kulaspor'un formasını bıraktı.


Kula'nın ilk futbol kulübü 4 Eylül Spor Kulübü'nün uzun yıllar boyunca başkanlığını yapan, 1994 yılında geçirdikleri elim bir kaza sonrasında yönetici ve futbolcuların yaşamını yitirmesi ile başkanlığı bırakan ve Kulalı vatandaşlar tarafından 'duayen başkan' olarak da tanınan Sabahattin Malkoç, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebi ile verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Malkoç için, öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Süleyman Şah Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, Kulaspor Kulüp Başkanı Alim Ulusoy ve yönetimi, Malkoç'un tabutunun üzerine Kulaspr'un formasını bıraktı. Malkoç, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanarak Kula ebedi mekanına defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.