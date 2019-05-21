‘Dünden bugüne' MAGİAD başkanları iftarda buluştu

1991 yılında kurulan Manisa Genç İş Adamları Derneğinin bugüne kadar başkanlıklarını yapmış olan iş insanları iftar yemeğinde buluştu. Mevcut başkan Halil Ağırbaşlı'nın daveti üzerine bir araya gelen eski başkanlar, hem sohbet etti hem de Manisa'nın ekonomisi üzerine görüş alışverişinde bulundu. Programda önceki dönem MAGİAD başkanları, mevcut başkan Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyelerine tam desteklerini vereceklerini ve çalışmalarında çok başarılı işlere adım atacağına emin olduklarını ifade ettiler. İftar sonrası söz alan Başkan Ağırbaşlı, iftar programının bundan sonra MAGİAD'ın bir geleneği haline geleceğini, önceki başkanların kendisine ve yönetimine ışık tutacak mahiyette olduklarını ve bu denli köklü bir STK'ya başkanlık yapıyor olmanın ağır sorumluluğunu hissettiğini söyledi. Başkan Ağırbaşlı, daha önceki başkanlara hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.