Dünya 3'üncüsü olan Öztürk ödüllendirildi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Manisalı judocu Hilal Öztürk'ü altınla ödüllendirdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, +78 kiloda büyük bir başarıya imza atan judocu Hilal Öztürk'ü ve antrenörü Özlem Akın Ayaz'ı makamında ağırladı. Milli sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek altınla ödüllendiren İl Müdürü Yunus Öztürk, gurur verici madalyadan ötürü mutlu olduklarını belirterek, başarıların devamını diledi.

"Hilal'i olimpiyatlarda görmek istiyoruz"

Hilal Öztürk'ün olimpik seviyede de Türkiye'ye madalyalar kazandıracağına inandığını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Judoda altyapıya verdiğimiz önemle çok sayıda ulusal ve uluslararası seviyede madalyalar elde ediyoruz. Manisa'mızın Türk judosuna armağanlarından biri de Hilal Öztürk'tür. Giderek yükselen başarı ivmesini dünya çapına taşıyarak gururumuz oldu. Kendisini, antrenörünü ve her zaman destekçisi olan ailesini yürekten kutluyorum. Hilal kızımızı artık olimpiyatlarda görmek istiyoruz. İnşallah olimpik seviyede de ülkemize madalya getirecektir." dedi.

Ziyarette Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz ve Judo İl Temsilcisi Serhat Demir de yer aldı.