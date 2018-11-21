Dünya Çocuk Hakları Günü şiirlerle kutlandı

Ticaret ve Sanayi Odası Sardes Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe şair ve yazar Bestami Yazgan katıldı. Sunuculuğunu Gülgün Yalvaç'ın yaptığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, “Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü, bu günü farkındalık oluşturmak için, farklı bir etkinlik düzenleyip, kutlamak istedik. Bugün kaldıramadığımız ne kadar engel varsa kaldırmayı amaçlıyoruz. Onları geleceğe daha kuvvetli, daha neşeli, daha bilgili bir şekilde hazırlamak için çaba gösteriyoruz” dedi.

Yerel şairlerin şiirlerini okuduğu etkinliğe Turgutlu Kaymakamı ve Salihli Kaymakam Vekili Uğur Turan, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Müftü Adem Karakelebek ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlik şiir yarışmasında ilkokullarda 1. Safiye Kral, 2. Eray Akar 3. Nadide Ceren Kaya, ortaokullarda 1. Deniz Gürel, 2. Elif Ceren ve 3. Zeynep Nida Atılgan, liselerde 1. Betül Erdoğan, 2 Büşra Yaşar ve 3. Cemal Ayağı oldu. Yarışmada derece elde öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilirken, etkinliğe katılan yazar Bestami Yazgan, şairler Gündüz Aydın ve Arife Sevda ile sunucu Gülgün Yalvaç'a teşekkür plaketi verildi.