Dünya Engelliler Haftası'na özel program

Manisa'nın Kula ilçesinde Zafer İlkokulu tarafından Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Programda Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi öğrencileri ile özel eğitim öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Zafer İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Özel Eğitim Öğretmeni Kemal Çetinkaya yaptı. Konuşmanın ardından şiirler okundu, hafif, orta ve ağır özel eğitim sınıfı öğrencileri dans gösterisi yaptı. Özel Eğitim öğrencileri ile Kula Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi sakinlerinin gösterileri, katılımcılara tarafından ilgiyle izlenip büyük beğeni topladı.

Programa, Kaymakam Birkan Tatlısöz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Şube Müdürü Abdullah Akkaya, okul müdürleri, daire amirleri ve davetliler katıldı.