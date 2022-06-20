Dünya Mülteciler Günü'nde “Evrensel Dil Sanat” etkinliği

Şehzadeler ilçesi Tarzan Meydanında UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İzmir Ofisi, Yunusemre Kent Konseyi, Hayal Sanat Derneği (HAYSAD), Manisa Kent Kültürü Derneği (MAKENT) tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Manisalı yerel sanatçılar ile sığınmacı sanatçılar bir araya geldi.

Tüm sanatçıların eserlerinin yer aldığı “Sanat evrensel dildir” adlı serginin açılışı Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan tarafından yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Arslan, “Manisa'da ciddi sayıda göçmen var ve bunların arasında da ciddi oranda sanatçılar yer almakta. Amacımız bu sanatçıların bu yönlerini göstermek. Bizler bu etkinlik ile sanatçıların bu yönlerini göstermek istedik. Bunu da Birleşmiş Milletler projesi ile birlikte yapmak istedik. Aynı zamanda mini bir konser etkinliği de gerçekleştirildi.” dedi.

Sanatın evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ise amaçlarının yerel sanatçılar ile göçmen sanatçıların kaynaşarak bir arada ortaya güzel eserler çıkarabileceğini göstermek olduğunu belirtti.

Tarih boyunca insanoğlunun sanatla iç içe olduğunu, mağaraya çizilen ilk resimden bu yana sanatın hayatımızın her alanında var olduğunu belirten Hayal Sanat Derneği Başkanı Mustafa Bilir ise, “Sanat, geçinme çabasının, daha kolay ve daha güzel yaşama uğraşının, hayatını ve kendini üretme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bugünde dünyanın neresinden hangi ülkesinden gelirse gelsin, bizi burada buluşturan gene ortak dilimiz sanattır ve insan oğlu var olduğu sürece sanatta var olacaktır. 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününü nedeniyle düzenlediğimiz sanat uygulamalarının ve eserlerinde sergilendiği bu özel çalışmada 'Sanat evrensel dildir' denilerek bu çalışmaya destek veren tüm sanatçı arkadaşlarımızı kutluyorum." diye konuştu.

Gün boyu açık kalan sergi, vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.