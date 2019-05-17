Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı şimdi de Avrupa'yı gözüne kestirdi

Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde altın madalya kazanan milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, partneri Mehmet Ercoş ve takım arkadaşı Emir Erışık ile birlikte Bakü'deki Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmeye hazırlanıyor.

Manisa'da 3 yaşında bale ile cimnastiğe başlayan, 15 yaşındayken elde ettiği Dünya Şampiyonluğu ile bir anda Türkiye'nin gündemine oturan ve başarılarını artırarak devam ettiren 18 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, mart ayında Portekiz'de elde ettiği Dünya Şampiyonluğu sonrası Bakü'de gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'ndan da yine zirvede dönmek istiyor. Akhisar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Onbaşı, haftada yaklaşık 500 kilometre yol yaparak Trio Milli Takımı'ndaki partneri Mehmet Ercoş ve takım arkadaşı Emir Erışık ile birlikte 2 hafta sonra Bakü'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin eşliğinde Muradiye Spor Salonu'nda antrenmanlarını yoğun tempoda sürdüren Türkiye'nin gururu milli sporcular, yeni başarılara imza atabilme hedefleri doğrultusunda çalışıyor.

İlk kez yarıştığı büyükler kategorisinde Portekiz'de elde ettiği başarıyı Bakü'deki Avrupa Şampiyonası'nda da elde edeceklerinin sözünü veren milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, küçüklerdeki başarısını büyüklerde de göstereceğini söyledi. Heyecanlı olduğunu kaydeden Onbaşı, “Bu sene aerobik cimnastikte büyükler kategorisine geçtim. Küçükler kategorisinde almış olduğum birçok şampiyonluk var. Bundan sonra büyükler kategorisinde yarışmaya açılacağım. Bundan yaklaşık 1,5 ay öncesinde Portekiz'de düzenlenen tek kadınlarda 1. olmuştum. Şimdi de takım arkadaşlarımla birlikte Bakü'ye hazırlanıyoruz. Bakü'de tek kadınlarda ve Mehmet Ercoş ile birlikte çiftlerde yarışacağız. Onun haricinde yine takımımızda bulunan Emir Erışık tek erkeklerde yarışacak. Bu yarışmaya katılacağım için çok heyecanlıyım. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nın havası her zaman çok başka oluyor. Tabi ki buraya da çok güzel hazırlandık. Özgüvenimiz de yerinde. Bundan dolayı da çok iyi derecelerle döneceğimize eminim” diye konuştu.

Macar cimnastikçi Hegy'i rol model alıyor

Macaristanlı eski cimnastikçi Dora Hegyi'yi kendine rol model aldığını belirten Onbaşı, “Aerobik cimnastik çok zor bir branş. Yeteneğin yanında çalışmamız da gerekiyor. Hem yetenek hem çalışmanın yanında azim, hırs ve istek olduğu sürece başarı gelir. Bunun için de durmadan çalışıyoruz. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nda yarışacağım. Tarif edilemez bir mutluluk. Çünkü bayrağımızı orada göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı orada herkese dinletmenin vermiş olduğu gururun heyecanını yaşıyorum. Bunu yapabildiğim için de çok büyük bir onur duyuyorum. Bizim branşımızda Dora Hegyi diye Macar eski bir cimnastikçi var. Onu örnek alıyorum diyebilirim. Hem spordaki duruşu hem de insanlara karşı duruşu hem de jimnastik kariyeri anlamında örnek alıyorum” dedi.

Yıllardır birlikte şampiyonalara katılıyorlar

Partneri Ayşe Begüm Onbaşı gibi başarılı bir sporcu olduğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren milli sporcu Mehmet Ercoş ise, “3 yaşından bu yana aerobik cimnastik sporu ile ilgileniyorum. İlk yarışmama 8 yaşında katıldım. 13 yaşında da ilk uluslararası alanda altın madalyamı aldım, ülkemize getirdik. 14 yaşında Dünya 3'üncülüğüm var. 16 yaşında Dünya 2'nciliğim ve aynı yıl içerisinde liseler arası olimpiyatlarda trio olarak 1'nciliğimiz var. 2017 senesinde İtalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda trio olarak 1'nci olduk. Onun dışında Akdeniz oyunları yapıldı. Aerobik cimnastik olarak yine 1'nci olduk. Ayşe Begüm Onbaşı ile senelerdir partnerlik yapıyoruz ve bize çok katkısı var” diye konuştu.

Bakü'de tek erkeklerde yarışacak olan Emir Erışık ise, “6 seneden beridir cimnastik yapıyorum. Geçen sene Tunus'ta yapılan Akdeniz oyunlarında 2'nci oldum. Bu sene de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Ercoş ve diğer milli takımdaki arkadaşlarımızla beraber Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Hedefimiz Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. Umarım İstiklal Marşı'mızı da okutacağım” açıklamasını yaptı.

Hedef altın madalya

Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, hedeflerinin 2 kategoride de altın madalya almak olduğunu söyledi. Ekin, “Bakü'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyoruz. Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Ercoş ve Emir Erışık ile birlikte antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Daha yeni bir turnuvadan geldik. Portekiz'de Dünya Şampiyonası vardı. Ayşe Begüm Onbaşı ilk kez yarıştığı büyükler kategorisinde orada dünya şampiyonu oldu. Bu kez bunun Avrupa Şampiyonası ayağı var. Bakü'de düzenlenecek. Burada Ayşe Begüm Onbaşı hem teklerde hem de Mehmet Ercoş ile birlikte çiftlerde yarışacak. Tek erkekler kategorisinde ise Emir Erışık yarışacak. Hedeflerimiz çok büyük. 3 kategoride de altın alarak İstiklal Marşı'mızı orada okutmak istiyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize çok büyük bir desteği var. Heyecanla Bakü'yü bekliyoruz. İnşallah altın madalyalarla ülkemize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.