Dünya şampiyonu omuzlarda karşılandı

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda Ermeni rakibini 7-2 yenerek Dünya Şampiyonu olan Kerem Kamal memleketi Manisa'da davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde ardından da doğup büyüdüğü mahallede coşkuyla karşılanan ve omuzlara alınan Kamal bundan sonraki hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen şampiyonada grekoromen stil 60 kilo final mücadelesinde Ermeni rakibi Sahak Hovhannisyan'ı üstün bir oyun sonunda 7-2 yenerek Dünya Şampiyonu olan Kerem Kamal memleketi Manisa'da coşkuyla karşılandı. Kamal için ilk karşılama Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü girişinde yapıldı. Davul zurna eşliğinde ‘Şampiyon' nidalarıyla karşılanan Kamal için müdürlük tarafından da lokma döktürüldü. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Dünya şampiyonu olması hepimizi gururlandırdı. Kamal ilerleyen dönemde Olimpiyatlar'da şehrimizi ve ülkemizi temsil edecek. Kamal'ın bize vermiş olduğu bir söz de var. İnşallah onu Olimpiyat şampiyonu olarak da bu kurumun önünde karşılamak istiyoruz" dedi. Müdürlük tarafından döktürülen lokma ise Dünya Şampiyonu Kamal tarafından sporculara dağıtıldı.

Kemal Kamal: "Hedefim Olimpiyatlar"

Kamal için ikinci karşılama ise doğup büyüdüğü Kocatepe Mahallesinde düzenlendi. Babası Kazım Kamal, annesi Şükran Kamal, kardeşleri, mahalle muhtarı Yılmaz Acar ve mahalle sakinleri tarafından davul zurna eşliğinde alkışlarla karşılanan Kamal mahalle sakinleri tarafından omuzlara alındı.

Kamal burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "3. defa dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşıyorum. Çok şükür 2017 ve 2018 yılında da şampiyon oldum. Bu sene 3. kez dünya şampiyonu oldum. Önümüzde bundan sonra büyük maçlar var. Onlara daha iyi çalışıp daha iyi sonuçlar alarak Olimpiyatlar'a gitmek istiyorum. En büyük hedefim Olimpiyatlar. Oraya giderek ülkemi temsil etmek istiyorum. Beni burada yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Oğlu Kerem Kamal'la her zaman gurur duyduğunu kaydeden babası Kazım Kamal ise şunları söyledi: "Başta Süleyman hocama, il müdürüme, kulüp başkanına emeği geçen herkese, mahalle muhtarına hepsine teşekkür ediyorum. Oğlumun başarılarının devamını diliyorum. Allah nasip ederse daha nice başarılar getirecek. Allah nasip ederse hedefi Olimpiyatlar. Bunu dört gözle bekliyoruz. Manisa'yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum"

Mahallede davul zurna eşliğinde çiçekler ve pastayla karşılanan Kamal hazırlanan pastayı üfleyerek herkese teşekkür etti.