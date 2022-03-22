Dünya Su Günü, kuruyan Marmara Gölünde kutlandı

22 Mart Dünya Su Günü, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesi'nde “Marmara Gölü Yaşasın” sloganıyla kutlandı.

Salihli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleri arasında yer alan ve göçmen kuşların önemli bir durağı olan Marmara Gölü son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kurudu. 22 Mart Dünya Su Günü de “Marmara Gölü Yaşasın” sloganıyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte İnci Orkestrası mini bir konser verdi.

“Egenin göbeğinde çölün oluşmasına izin vermeyeceğiz”

Etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer, Marmara Gölü'nün yaşatılması için gerekli çalışmaların yapılacağı müjdesini verdi. Soyer “Egenin göbeğinde çölün oluşmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Soyer, “Tüm medeniyetlerin su ile bir ilişkisi olmuştur. En görkemli medeniyetler, su kenarında kurulmuş, fakat su yok olunca da yok olmuştur. Bunun için su ve sulak alanlar çok kıymetlidir” dedi. Marmara Gölü'nün Manisa'nın en büyük gölü olduğunu belirten Soyer “İzmir ve civar illerde bu gölün bir benzeri yok. Ege'nin incisi olan Marmara Gölü, birkaç yıl öncesine kadar tarımsal sulamada kullanıyor, balıkçılara aş oluyordu. Yeraltı sularını beslerken, on binlerce kuşa ev sahipliği yapıyordu. Kuraklık ve yanlış planlama sonrası Ege ve Manisa'nın gözbebeği Marmara Gölü susuz kaldı ve kurudu. Bir göl kuruduğunda orayı önce balıklar ve kuşlar terk eder, sonra o gölden ekmeğini çıkaran balıkçılar gider, ardından yer altı suları çekilir, tarımsal sulama biter, toprak ve iklim kuraklaşır. Tarımsal faaliyet durunca köylüler gider” diye konuştu.

“Marmara Gölünü kurtarmak için çaremiz ve çözümümüz var” diyen Soyer, “Marmara Gölü'nde henüz sona gelmedik. Gördes ve Demirköprü Barajından, Ahmetli Regülatöründen tutun, derelerin suyunun buraya akıtılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ahmetli Regülatörünün pompaları bozuksa tamir edeceğiz. Gölün su ile buluşması için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

Etkinlikte Tekelioğlu Mahalle Muhtarı Selim Selvioğlu, Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatif Üyesi Rafet Kerse, GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi birer konuşma yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, belediye başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Tekelioğlu'ndan Marmara Gölüne kadar yürüdü.