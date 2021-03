Dünya Su Gününde minikler dileklerini kuruyan ağaca astı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Su Günü kapsamında gereksiz su kullanımının önüne geçmek ve çocuklarda su tasarrufu bilincini geliştirmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte minik eller tarafından Dünya Su Günü dolayısıyla hazırlanan dilekler, kuruyan ağaca aslındı. Öte yandan etkinlikte hazırlanan skeçle bir ekmeğin üretimi için harcanan suya ve ekmeğin israf edildiğinde suyun da israf edildiğine dikkat çekildi. Minik çocuklar taşıdıkları pankartla da su israfına vurgu yaptı.

Etkinlikte konuşan MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “Bütün amacımız çocuklarımıza daha yaşanabilir bir toplum bırakmak. 22 Mart Dünya Su Gününde üzerimize düşen bazı görevler var. Bireyler olarak bizlere düşen görevleri bir çoğumuz bilmekte. Bu görevleri de toplum olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz MASKİ olarak kurulduğumuz günden bu yana Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla içme suyu hatlarımızı yeniliyoruz. Bin 100'e yakın depomuzu yeniledik. 19 atık su arıtma tesisi inşa ederek bugüne kadar 200 milyon metreküpün üzerinde atık suyu arıtarak temiz su kaynaklarımızın kirlenmesinin önüne geçtik” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak da su israfının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli uygulamalara gidildiğine dikkat çeken Aslay, “Büyükşehir Belediyesi Meclisi bir komisyon kurarak suyun ne kadar kıymetli olduğuna ve bu suyun ne kadar korunabilir olduğunu tespit etmek amacıyla çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri farklı uygulamalar yapmakta. En basit olarak Kent Estetiği Daire Başkanlığımız artık kurak peyzaj uygulamasına geçti” diye konuştu.

“İsraf edilen 10 milyon ekmekle birlikte günde 4,5 milyar litre su da çöpe atılıyor”

Her ürünün bir su ayak izi olduğuna değinen Genel Müdür Aslay, “Suyun direkt musluklardan ya da başka noktalardan akıp gitmesinin haricinde başka bir nokta daha var. Her ürünün her gıdanın bir su ayak izi vardır. Bir ekmeğin üretilmesi için gereken su miktarı 450 litre. Türkiye'de günde 10 milyon ekmek israf ediliyor. İsraf edilen 10 milyon ekmekle birlikte günde 4,5 milyar litre su da çöpe atılıyor. Ayrıca diğer ürünlerin de su ayak izi var. Bu ürünleri çöpe atarak israf ederek her gün farkında olmadan milyarlarca litre suyu da israf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik minik öğrencilere verilen çeşitli hediyelerle sona erdi.