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Dünya Tütünsüz Günü'nde farkındalık

Sarıgöl Belediyespor ile Alaşehir Yenimahallespor arasında cumartesi günü Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada her iki takım oyuncuları da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle ellerinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’Bağımlı olacağınız tek şey hayatınız olsun’ yazılı pankartla sahaya çıktı.

Sarıgöl Belediyespor ile Alaşehir Yenimahallespor arasında cumartesi günü Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada her iki takım oyuncuları da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle ellerinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bağımlı olacağınız tek şey hayatınız olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı.


Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda oynanan Sarıgöl Belediyespor-Alaşehir Yenimahallespor karşılaşmasında her iki takımın futbolcuları sahaya 'Bağımlı olacağınız tek şey hayatınız olsun' yazılı pankartla çıkarak 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla farkındalık oluşturdu. Aynı pankart seyirciler tarafından da açıldı. Sarıgöl Belediyespor'un 5-0 kazandığı maçta Sarıgöl Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, "Maç öncesi tütün ve mamullerinin insan sağlığına ne kadar zarar verdiğini dikkat çekmek için farkındalık oluşturmak istedik. Sigara ve diğer zararlı maddelerden uzak uzak kalın. En güzel bağımlılık hayattır" dedi.

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