İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dünya üçüncüsüne çiçekli karşılama

Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası’nda +70 kiloda bronz madalya kazanan Manisalı milli judocu Hilal Öztürk, İzmir Adnan Menderes Havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda +70 kiloda bronz madalya kazanan Manisalı milli judocu Hilal Öztürk, İzmir Adnan Menderes Havalimanında çiçeklerle karşılandı.


Karşılama törenine Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa, Belediyespor Judo Takımı Antrenörü Özlem Akın Ayaz ile Belediyespor Altyapı Sorumlusu Cengiz Yılmaz katıldı.


Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı forma ile hem ülkemizi hem de Salihli Belediyespor Judo Takımı için mücadele ettiğini belirten Milli sporcu Hilal Öztürk, “Şampiyonada dünya 3'üncüsü olarak ülkemi ve Salihli Belediyespor'u başarıyla temsil ettim. Belediyespor Judo Takımına her zaman destek olan başta Belediye Başkanımız Zeki Kayda olmak üzere antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum. İnşallah, dünya şampiyonluğunu da kazanarak ülkeme ve Salihlimize daha büyük sevinçler yaşatmak istiyorum” dedi.


64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocunun katılımı ile Kazakistan'ın Almatı kentindeki Baluan Shlok Spor Salonu'nda yapılan Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı forma ile tatamiye çıkan Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında ipponla galip gelip, çeyrek finalist oldu. Japon İon Yamaki'ye altın skorda yenilen Öztürk repesaja kaldı. İtalyan Asya Tavano'yu 30 saniyede ipponla yenen Hilal Öztürk, bronz madalya için Fransız Liz Ngelebeya ile yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanarak dünya üçüncüsü olup, bronz madalyanın sahibi olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.