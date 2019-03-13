Dünya ve Avrupa şampiyonu Kamal'dan vefa örneği

Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Kerem Kamal, mezun olduğu Avni Gemicioğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Vefa örneği sergileyen şampiyon güreşçi, öğrencilerin sevgi seli ile karşılaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Avni Gemicioğlu Ortaokulu Müdürü Mücahit Gündoğan, Müdür Yardımcısı Hatice Öğüt, antrenör Süleyman Güngör ve öğretmenler eşliğinde gerçekleşen ziyarette öğrenciler, Kerem Kamal ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Bol bol imza dağıtan başarılı sporcu, öğrencilerle sohbet edip, özçekim yaptı. Öğrenciler, Kerem Kamal'ı 'En büyük şampiyon bizim şampiyon' tezahüratları ile karşıladı.

2010 yılında okullara yönelik yaptıkları yetenek taramalarından keşfettikleri Kerem Kamal'ın kendisinden sonra gelen öğrencilere örnek olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, “Kerem yıllar önce bu okuldan mezun oldu. Bu çocuklarımızın arasından çıktı. 2010 yılında okullara yapılan yetenek taramalarında seçilen çocukları farklı farklı branşlara almıştık. O taramalardan çıkan Kerem Kamal kardeşimiz, şükürler olsun defalarca şampiyon oldu. Bu başarılarının devamının geleceğine inanıyoruz. Bizi burada karşılayan okul müdürümüze, müdür yardımcımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle, ‘Vefa imandandır' diyerek, bu ziyareti planladık. İnşallah Kerem kardeşimizi Olimpiyat Şampiyonu olarak da buraya getirmeyi istiyoruz. Kerem, kendisine özenen, kendisini idol olarak alan kardeşlerine örnek olmaya devam edecektir” dedi.

“Öğrencilerimiz Kerem'in izinden gidiyor”

Okul Müdürü Mücahit Gündoğan, Kerem'in öğrencilere güzel bir yol açtığını ifade ederek, “Onun bize verdiği ilhamla okulumuzdan daha nice şampiyonlar çıkacaktır. Halk Eğitim Merkezi destekli okulumuzda çeşitli kurslar açmış bulunuyoruz. Bu kurslar sonucunda öğrencimiz Öznur Efe, judoda Balkan 2'ncisi oldu. Güreşte Türkiye derecelerimiz var. Bu konuda en büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Halk Eğitim Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Kerem'in başarıları daim olsun” diye konuştu.

“Avni Gemicioğlu'ndan mezun olduğum için gururluyum”

Avni Gemicioğlu Ortaokulu'nun hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Kerem Kamal da, “Mezun olduğum okula şampiyon olarak dönmek beni çok mutlu etti. Bu okulda okudum ve buradan mezun olduğum için gururluyum. Öğrenci kardeşlerimizin yakın ilgisinden çok memnun kaldım. Onları fırsat buldukça ziyaret edip, bilgi ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.İnşallah daha büyük başarılarla yeniden burayı ziyaret ederim" ifadelerini kullandı.