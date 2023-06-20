Dünyanın en güçlü böceği Manisa'da görüldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen "gergedan böceği" buldu.

Salihli'de yaşayan Mehmet Doğan, ilçeye bağlı Emirhacılı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde daha önce bölgede hiç rastlamadığı bir böcek fark etti. Büyüklüğü ve değişik yapısı dikkatini çeken Doğan, böceği internette araştırdı. Doğan, araştırmasında bulduğu böceğin, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) olduğunu öğrendi.

Böyle bir böceği ilk kez gördüğünü anlatan Doğan, “İlk kez karşılaşmam nedeniyle biraz şaşırdım. Fotoğrafladıktan sonra zararsız bir tür olan böceği doğaya geri saldım” dedi.