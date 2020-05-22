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Dur ihtarına uymayan araçtan çıkanlar şoke etti

Manisa’nın Salihli ilçesinde dur ihtarına uymayan ve ekiplerden kaçan sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde dur ihtarına uymayan ve ekiplerden kaçan sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı. Otomobilde yapılan aramada tabanca, et satırı ve 3 adet bıçak ele geçirildi.


İzmir-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan polis, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil sürücü, Kula yönüne kaçarken Valeks Kavşağı yakınlarında ekipler tarafından durduruldu. Otomobil sürücüsü B.C ile A.A'nın alkollü oldukları tespit edilirken, otomobilde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı silah ve boş şarjör, çeşitli uzunluklarda kesici alet olan 3 adet bıçak ile bir adet et satırı ele geçirildi.


Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye 5 bin 608 lira idari para cezası uygulanırken otomobil trafikten men edildi. Ayrıca şahıslara araç içerisinde sosyal mesafeyi uymadıkları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararına muhalefetten tutanak tanzim edildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini belirtti.

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