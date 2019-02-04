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Duraklardaki afişler temizleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde otobüs duraklarına asılan ve görüntü kirliliğine sebep olan afiş ve pankartları temizledi.


Manisa genelinde vatandaşların huzuru için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu duraklarda temizlik çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezinde görüntü kirliliğine sebebiyet veren afiş ve pankartları temizledi. Çalışma kapsamında, yasak olmasına rağmen otobüs duraklarına resmi veya özel kurum ya da şahıslar tarafından asılan afiş ve pankartlar temizlendi. Durakları reklam panosu gibi kullanan özel firma ve şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

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