Durasıllı AAT'nin Çevre İzin Belgesi yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, bünyesinde işlettiği atıksu arıtma tesisleri ile daha sağlıklı yarınlar inşa etmeye devam ediyor. Yüksek verim prensibiyle çalışarak atıksuların insana ve doğaya verdiği zararın önüne geçen bu tesisler, ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veriyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Çevre İzin Belgesi' 5 yıllığına yenilendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin tesiste yaptığı incelemelerin ardından Çevre İzin Belgesinin tekrardan yenilenmesine hak kazanıldı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geleceğe daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Manisa bırakma hedefleri doğrultusunda il genelinde 19 atıksu arıtma tesisini başarılı bir şekilde işlettiklerinin altını çizdi. Çevik, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz tüm tesislerde Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde belirlenen kriterler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığımızın çevreye duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki hassasiyeti ve özverili çalışmaları sayesinde Durasıllı Atıksu Arıtma Tesisimiz de başarılı bir şekilde işletilmektedir” diye konuştu.