Durdurulan araçta 26 kilo esrarla yakalandı: 4 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde emniyet güçlerince durdurulan bir araçta 26 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Manisa'ya uyuşturucu madde nakledeceği değerlendirilen bir araç Salihli ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 24 paket halinde 26 kilo 280 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.