Durdurulan araçta esrarla yakalandılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada esrar, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sabah saat: 07.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; O.K., E.K., O.K. ve F.K. isimli şahısların bulunduğu aracı durdurarak arama yapıldı. Yapılan aramada 78 gram kubar esrar, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, sigara sarma kağıdı, 14 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 şüpheli şahıs hakkında tahkikatın devam ettiği öğrenildi.