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Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde durdurulan bir otomobilde esrar ve uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 şüpheliden biri sevk edildiği ali makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde durdurulan bir otomobilde esrar ve uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 şüpheliden biri sevk edildiği ali makamlarca tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Soma ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi, 3 gram esrar, 25 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden B.Ç. (28) isimli şüpheli şahıs tutuklandı.

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