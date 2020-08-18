Durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 30 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 3 gram Bonzai, 3 adet Lyrika uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 bin 420 TL, Magnum marka av tüfeği ve 3 adet ekmek bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığının elde ettiği istihbari çalışmalar neticesinde Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Killik Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saat 09.00 sıralarında durdurulan 20 ADE 873 plakalı otomobil içerisinde bulunan, A.C. (29), B.O. (20), A.K. (47) ve H.D. (19) isimli şahısların üzerlerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 30 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 3 gram bonzai, 3 adet lyrica uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 3 bin 420 TL, magnum marka av tüfeği ve 3 adet ekmek bıçağı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şahsın sorgusunun ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' olayıyla ilgili adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.