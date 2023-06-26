Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta kokain, esrar ve ecstasy haplarla yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar Büro Amirliği ve Akhisar İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar'da durdurulan bir araçta yapılan aramada; 4 bin 992 adet ecstasy hap, 45,16 gram kokain maddesi, 2,39 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili Y.S. (26) isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.