Durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalandılar

Manisa'da emniyet güçleri tarafından Şehzadeler ilçe girişinde durdurulan bir otomobil ve araçtaki 2 şahıs üzerinde yapılan aramada 60,9 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçe girişinde durdurulan 1 araç ve araç içerisindeki 2 şahsın üstünde yapılan aramada, 1 parça halinde daralı ağırlığı 60,9 gram gelen metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili Ş.G. (33) ve E.B. (21) isimli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.