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Durdurulan otomobilde uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde rutin uygulama sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde rutin uygulama sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken araç sürücüsü gözaltına alındı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş büro amirliği ekipleri İstasyon Mahallesi'nde yapmış oldukları rutin uygulama sırasında R.Ç.'nin kullandığı özel otomobili durdurdu. Sürücü R.Ç. (31) polisleri görünce telaşa kapılarak üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere attı. Yere saçılan toz uyuşturucu polis ekipleri tarafından özenle toplanırken, toz uyuşturucunun 48 gram geldiği tespit edildi. Şahsın otomobilinde yapılan aramada ise torpido gözüne saklanmış halde 18.96 gram esrar ve 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araç sürücüsü R.Ç. gözaltına alınırken şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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