Dutar'dan GSS prim borçlarıyla ilgili uyarı

Kanunla getirilen yapılandırma kapsamında 2018 yılı nisan ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilerek, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken sürenin, yeni bir düzenleme ile 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatıldığını vurgulayan Kula Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Mehmet Dutar, bu konuda vatandaşların duyarlı olması ve mağduriyet yaşamaması için gerekli takibi yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı bankalardan, 'GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı' menüsünden peşin veya taksitler halinde ödenebileceğini de ifade eden Dutar, “7143 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma kapsamında, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (60/1/g) kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilerek 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi gereken sürenin 7159 sayılı kanunla 28/02/2019 tarihi olarak yeniden belirlendiğini belirterek 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) genel sağlık sigortası prim borcu bulunan genel sağlık sigortalılarımızın anılan borçlarını, 28.02.2019 tarihine kadar başvuru şartı aranmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankaların “GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı” menüsünden peşin veya taksitler halinde ödeyebilirler.” dedi.