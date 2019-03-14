Duygu Aydın Aslaner'in kitabı okuyucuyla buluştu

Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner'in “Dijital Çağda Türkiye'de Kuşaklar ve Alışveriş” adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

Manisalı iş insanı İsmail Aydın'ın kızı olan ve aynı zamanda Öğr. Üyesi Duygu Aydın Aslaner'in, Akademisyen Kitabevi etiketiyle yayınlanan “Dijital Çağda Türkiye'de Kuşaklar ve Alışveriş” isimli kitabı okuyucuyla buluştu. Kitabı kaleme alan Duygu Aydın Aslaner, yeni nesil tüketiciyi anlatan, kuşakların davranışlarını ve onların alışveriş alışkanlıklarını ilk kez Türkiye özelinde inceleyen bir çalışma ile dikkat çekiyor. Kitabı hakkında bilgi veren Aslaner, “Günümüz kapitalist toplumlarında, mevcut sistemin işleyişini ve sürekliliğini sağlayan başta faaliyetlerden biri tüketimdir. Özellikle 1980'li yıllarda Türkiye'de uygulanan neo-liberal politikalar, küreselleşme süreci ve teknolojik gelişmelerle birlikte öne çıkan tüketim odaklı toplum anlayışı, yeni bir tüketici tipinin yaratılmasını da zorunlu kılmıştır. Türkiye'nin bu konjonktürel durumundan etkilenen; eski ile yeni zaman arasında kalan X kuşağı, Türkiye'deki tüketim kültürünün ilk tüketicileri olarak toplumdaki yerini almıştır. Ardından gelen Y kuşağı ise toplumda dijital kırılmaların yaşandığı ve tüketimin tüm yaşam pratiklerinde kendini yansıttığı bir dönemin tüketicileri olarak varlığını göstermiştir. Var olan bu değişimler, yeni nesil tüketiciler olarak adlandırılan X ve Y kuşaklarının alışveriş pratiklerini, dolayısıyla satın alma davranışlarını da derinden etkilemiştir. Bu bağlamda, alışveriş, rasyonel ve hedonik değerlerle örüntülü bir şekilde sadece çevrim dışı yapılan bir etkinlik olmaktan çıkarak çevrim içi olarak da yapılır hale gelmiştir. Bu çerçevede bu kitap; Türkiye'de X ve Y kuşaklarının çevrim dışı/çevrim içi alışveriş pratiklerini ve satın alma davranışlarını tüketim toplumu perspektifinden değerlendirerek her iki kuşağın konuya ilişkin benzer ve farklı yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır” dedi.