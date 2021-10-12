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(Düzeltme) Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 2 ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 ikamete düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu kişiden 2'si tutuklandı.


Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde iki ikamete operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada 7 parça halinde 395,67 gram esrar maddesi, 9 parça halinde 7,65 gram metamfetamin maddesi, 127 adet ecstasy hap, bin 700 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.


Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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