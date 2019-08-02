Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Manisa'da yapıldı

Yasa dışı yollardan yurt dışına geçişlerin sık yaşandığı Ege Denizi'ne kıyısı olan illerin katılımı ile gerçekleştirilen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısının 2'ncisi Manisa'da yapıldı.

Bölge düzeyinde gerçekleştirilen toplantıya; Manisa Valisi Ahmet Deniz, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Denizli Valisi Hasan Karahan, Aydın Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Muğla Vali Vekili Turgut Çelenkoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Manisa Vali Yardımcısı Volkan Köksal, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanları ile İl Göç İdaresi Müdürlerinden oluşan heyetler katıldı. Düzensiz göç ile mücadele kapsamında iller bazında yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda 11. bölgede yer alan İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak ve Denizli il sınırında yaşanan düzensiz göç ve göçmen olaylarının güncel durumu, alınan önlemler ile istatistiki bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda, düzensiz göçle mücadeleye önümüzdeki süreçte kesintisiz devam edileceği, her kademede sürdürülen koordinasyon ve işbirliğinin daha da artırılacağı bildirildi.