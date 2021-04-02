e-Twinning ağaç kardeşlerini buluşturdu

Türkiye-Romanya ve Yunanistan çocuklarının buluştuğu “Mavi Yeşil Kürenin Vatandaşları” adlı e-Twinning projesinde yer alan Manisa'nın Salihli ilçesi Yenipazar İlkokulu ve Kurtuluş Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu İlkokulu 3/F Sınıfı öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.

Proje ortaklarından Emine Yonca Işık, “Üç ülkenin ortak yürüttüğü Mavi Yeşil Kürenin Vatandaşları isimli projenin amacı çocuklarımızın yaşadığımız çevrenin farkına varması ve yaşadığımız çevreyi koruyup yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Avrupa ülkeleri ile birlikte yürüttüğümüz projemiz Ocak ayında başladı. Ocak ayından bu yana su ayak izimizin ne anlama geldiğini, geri dönüşümün önemini, atık pillerin çevreye zararlarını, hava, su, toprak kirliliğinin insan sağlığına ve tüm canlılara olumsuz etkilerini fark ettik ve bunları önlemek adına birçok etkinlik yaptık. Orman haftasını da kapsayan bu ayki etkinliğimiz ise gelecek nesillere nefes olmak adına ağaç dikimiydi. Bunun için Yenipazar İlkokulu öğretmeni ve aynı zamanda proje ortağımız Çağlayan Işık ile ortak bir etkinlik düzenlemek istedik. Velilerimiz de bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmadı onlara da teşekkürlerimi sunmak isterim” diye konuştu.

“Fidanlarımızı toprakla buluşturduk”

Bir köy okulu öğretmeni olarak birçok alanda yeniliklerin içinde kalmaya çalıştıklarını belirten Yenipazar İlkokulu öğretmeni Çağlayan Işık ise, “Birleştirilmiş sınıflı köy okulu öğrencilerimizi Avrupa ülkelerindeki çocuklarla online buluşturup onlarla aynı anda bir şeyler yapmak öğrencilerimi ayrıca heveslendirdi. Romanya'da Yunanistan'da ve Türkiye'nin 5 farklı ilinde aynı anda fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bunu biliyor olmak ve böyle faydalı bir projenin ortağı olmak ben ve öğrencilerim adına gurur verici. Meyve ağaçlarımızı Yenipazar İlkokulu'nun uygulama bahçesine dikerek çocuklarımızın altlarında oynaması ve meyvelerinden yemeleri en büyük temennimizdir. Proje ortağım Emine Yonca Işık'a, öğrencilerine ve velilerine iş birlikleri için ayrıca teşekkür ederim” dedi.