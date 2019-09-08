Ece Seçkin çizmeyi giydi üzüm suyu çıkardı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ‘Geleneksel 13. Sultani Üzüm Festivali' renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin protokol üyeleriyle birlikte sarı çizmelerini giyerek belediye önündeki havuzda bulunan 1 ton üzümün suyunu ayaklarıyla ezerek çıkardı.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümün en önemli üretim merkezlerinden biri olan ve hasadın, aralık ayının sonuna kadar devam ettiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel 13. Sultani Üzüm Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Üzüm Festivali kapsamında Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından modern dans ve halk oyunları gösterileri festivali renklendirdi. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Sarıgöl'ün yeni Kaymakamı Ali Arıkan birer konuşma yaptı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ilçede üretilen Sultaniye üzümün değerinin en az 5 TL olması gerektiğini belirterek, Sarıgöl'ün kaliteli üzümüyle tanındığını söyledi. Başkan Selçuk ilçede üretilen üzümlerin yüzde 70'inin Rusya'ya, yüzde 20'sinin Avrupa'ya yüzde 10'unun ise iç piyasaya verildiğini belirterek Sarıgöl'ün Sultani üzümünün kalitesinin tescilli olduğunun altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından yayla ve ova kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen en iyi üzüm yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Yayla kategorisinde Ersan Yetiş Öner, ova kategorisinde de Kadir Ünsal birinciliği kazanan üreticiler oldu. Festivale maddi destek sağlayan sponsor firmalar ve katkı sunanlar da plaket ve madalya ile ödüllendirildi.

Ece Seçkin rüzgarı

Kaymakamlık önünde düzenlenen törenin ardından Belediye binası önündeki havuza yerleştirilen 1 ton üzümün suyunu çıkarma etkinliğine geçildi. Üzüm suyu sıkma etkinliği renkli görüntülere sahne olurken ünlü sanatçı Ece Seçkin de sarı çizmeleriyle havuza giren ilk isim oldu. Binlerce vatandaşın sevgi gösterileri arasında içi üzüm dolu havuzun içinde tur atan Seçkin hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirirken ağlayan bir hayranını sarılarak teselli etti. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da üzüm suyu çıkarmak için ailesiyle birlikte çizmeleriyle havuza girdi.

Ece Seçkin'in tercihi sirke

Kendisine üzümün hangi ürününü tercih ettiği sorulan Ece Seçkin, "Ben kesinlikle sirke tercih ederdim. Çünkü sirkenin şifalı olduğuna inanıyorum. Azıcık bağışıklık sistemimiz bile zayıfladığında bir kaşık sirke içerim. Annelerimiz, ananelerimiz böyle öğretti. Boğazım acıdığında annem bana sirke verirdi. O yüzden ben sirkeciyim" dedi.

Akşam vereceği konser için heyecanlı olduğu belirten Seçkin, "Çok kalabalık olacak bu akşam. Çok heyecanlıyım. Ekibimle beraber hazırlanmaya başlayacağız" diye konuştu.

Sarıgöl'ün üzümünü tanıtmak için çalıştıklarını kaydeden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Ana temamız üzüm. Zaten üzüm bizim ekmeğimiz, emeğimiz. Bunun tanıtımını, farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Gün içerisindeki etkinliklerde de üzümle ilgili ulusal çapta ve ya uluslararası çapta üzümü nasıl tanıtırız, Sultaniye Üzümünü normal üzümlerden nasıl ayırırız, farkındalığı nasıl oluştururuz? Bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Benim geçen dönemki belediye başkanlığımda 3 festival yapmak nasip oldu. Bu yıl 4. festivali mi yapıyorum. Görsel açıdan olsun, buradaki temsili üzüm çiğneme seremonisi olsun bizim dönemimizde gerçekleştirdik. Buradaki ana amaç evlerimizde pekmez yaparken, üzüm suyu çıkarırken bizler böyle çizmeleri giyiyoruz. Havuzlar içerisinde ya da ağaçtan yapılmış kayıklar içerisinde bizler üzüm suyunu çıkararak pekmez yapıyorduk, sirke yapıyorduk. Bugün de değişik bir koreografi ile değişik bir an oluşturmak amaçlı, herkesin de hafızasında kalması için böyle bir ortam oluşturduk. Sarıgöllüler bunu çok sevdi. Değerli sanatçılarımızı da festivale geldiklerinde özellikle buraya alıyoruz. Bugün de Ece Seçkin bizlerle beraber oldu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sarıgöllü vatandaşlar festival kapsamında hazırlanan 800 kilogram ağırlığında tamamı üzümden yapılan dev heykel önünde fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Festival etkinliklerine MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Denizli Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival, Şehir Stadyumunda Ece Seçkin Konseri ile sona erecek.