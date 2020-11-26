EDOK Komutanı Korgeneral Yayla, Vali Karadeniz'i ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Manisa Valiliği Şeref Defterini imzaladı.

Vali Yaşar Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Korgeneral Yayla ve Tuğgeneral Kalkan'a teşekkür etti.