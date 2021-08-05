Efe Taylan Altunkara Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, genç yetenek Efe Taylan Altunkara'yı kadrosuna kattı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Efe Taylan, “Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum” dedi.

2021-2022 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Bucaspor 1928'den genç yetenek Efe Taylan Altunkara ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Efe Taylan Altunkara, “Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Takımımın başarısı için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışacağım. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum” dedi.

Kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Efe Taylan Altunkara'nın önemli bir yetenek olduğunu belirterek genç oyuncuya başarı dileklerini iletti.