EGEİD ilk genel kurulunu yaptı

Manisa'da 2018 yılının 9. ayında kurulan Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Taş Fabrika'da düzenlenen genel kurulda kurucu başkan Ayberk Aloğlu, üyelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.

EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, “Hayırlısıyla Ege İhracatçılar Derneğimizin ilk genel kurulunu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sağ olsunlar tüm üyelerimiz oy birliğiyle beni ve yönetim kurulu üyelerimizi göreve layık gördüler. Biz de bu kıymetli görevi, kutsal görevi kendimize vazife bilip Manisa'nın ihracatını dolaysıyla Türkiye'nin, ülkemizin kalkınmasına vesile olacak iyi işler, hayırlı işler ve güzel işler yapmak için kollarımızı sıvamış bulunmaktayız. Allah inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz. Bu çıktığımız yolda da bizi muvaffak kılar. Derneğimiz çok yeni 9. ayda kurulmuş. Yaklaşık 3 aylık bir dernek. Ama 3 aylık olmasına rağmen sağ olsun kıymetli üyelerim sanki 30 senelik bir üyelik görevini üstlenmişler gibi canla başla çalışıyorlar. Ve bu azim gerçekten kendi aramızda da yükselmemize ve aynı zamanda daha hırsla çalışmamıza sebep oluyor.” dedi.

Önümüzdeki aylarda ihracat ve ithalat şirketlerini Manisa'da ağırlayacaklarını açıklayan Aloğlu, “Bugün itibariyle Latin Amerika ülkesi Panama'daki müşterilerimizi ağırladık. Onların da bizlere karşı bakışları ve görüşleri gayet olumluydu. İyi işler yapacağımıza eminiz. Hep beraber el ele hem Manisa olarak, hem ülkemiz olarak gerçekten şuan kamu yarınına yapılacak bir iş varsa ihracattır diyoruz. Bu yüzden de bu kurumla beraber ellerimizi, kollarımızı sıvadık. Ellerimizi taşın altına koyduk. Ve yürümeye başladık. Allah hepimiz için hayırlısını yazsın” diye konuştu.