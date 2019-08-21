EGEİD İzmir'i ağaçlandırmak için kolları sıvadı

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), İzmir'de çıkan büyük orman yangını sonrası bölgede ağaçlandırma çalışması başlatmak için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz pazar günü öğlen saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar yayılan ve 500 hektarlık alanın küle döndüğü yangın sonrası sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. EGEİD Yönetimi, düzenlediği toplantı sonrası İzmir'de yangın çıkan bölgelerin ağaçlandırılması için kolları sıvadı. Yapılacak ağaçlandırma çalışmalarının koordinasyonu için EGEİD, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret edecek. Ormanların tüm dünya insanları için bir değer olduğunu belirten EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, Sadece ülkemizde değil dünyanın tüm ormanları biz insanlar içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in 'Bir ağacın yenilen meyvesi o ağacı dikenin sadakası olur' sözünden de yola çıkarak bu bizim en büyük ve en önemli kamu yararına yapacağımız görevimiz ve faaliyetimizdir. İzmir Valimiz Erol Ayyıldız, bugün itibariyle randevu istemiş bulunmaktayız. Oraların tekrar eski haline gelmesi, yeşillenmesi ve hatta daha da büyük bir orman yapılabilmesi için elimizi taşın altına gövdemizle beraber sokacağız. Bu konuda da bizlere omuz vermek isteyen tüm Manisalı hemşerilerimize açık çağrı yapıyoruz" dedi.