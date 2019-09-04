EGEİD Rusya pazarına 'Uçak'la girecek

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) yönetimi yurt dışı pazar arayışları kapsamında Rusya pazarına hakim olan Uçak Kardeşler firma sahibi Ali Uçak'ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Yurt dışı pazar arayışlarına devam eden ve eski pazarlarına her gün yeni bir pazar ekleyen EGEİD yönetimi, Türkiye'de yaş meyve ve sebzedeki ihracat şampiyonu Uçak Kardeşler firma sahibi Ali Uçak'ı ziyaret etti. Özellikle Rusya pazarında önemli bağlantılara sahip olan firma ile görüşen EGEİD yönetimi, firmadan tecrübelerini ve pazar ağındaki imkanlar ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonrası konuşan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Hem ülkemizdeki hem de bölgemizdeki ihracatın artmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan yurt dışındaki yapılacak fuarlara hazırlanırken diğer yandan da aracı şirketlerle görüşüp ikili görüşmelere zemin hazırlıyoruz. Bu vesileyle ziyaretlerimize ülkemizde yaş meyve ve sebze ihracatının lideri Ali Uçak'la devam ediyoruz. Kendisi Rusya pazarının yüzde 85'ine hakim bir iş adamımız" dedi.

İhracatın artmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini söyleyen firma sahibi Ali Uçak, "Geçmişte ve günümüzde bu türlü çalışmaları hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Ege İhracatçılar Derneği çalışkan üretken kişilerin yer aldığı bir dernek. Kurulduğu günden bu yana kısa sürede güzel işler yapacağını bizlere kanıtlamıştır. Rusya ve diğer pazarımızın olduğu tüm ülkelerde elimizden ne geliyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum. İlçemizin de EGEİD'te ki temsilcilerine başarılar diler, ziyareti için girişimci kardeşim Yılmaz Caşka'ya teşekkür ederim" diye konuştu.