İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EGEİD'den İzmir Valisi Ayyıldız'a ziyaret

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a nezaket ziyaretinde bulunarak bölgedeki ekonomik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a nezaket ziyaretinde bulunarak bölgedeki ekonomik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.


Kurulduğu günden bugüne gerçekleştirdiği faaliyetlerle adından söz ettiren ve merkezi Manisa'da bulunan Ege İhracatçılar Derneği, derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmaya devam ediyor. EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu ve dernek yönetimi İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Derneklerini tanıtan ve bilgi alışverişi yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, misafirperverliklerinden dolayı Vali Erol Ayyıldız'a teşekkür ederken İzmir'deki orman yangınından dolayı geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.