EGEİD'in hedefi ihracatı artırmak

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret eden Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Asıl amacımız hiç ihracat yapmayanlara pazar, ihracat yapanların da pazarlarını 100'ü aşkın ülkeye satış yapmayı sağlamak olacak." dedi.

Ege İhracatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Ercan Balcı, Mikail Karabacak, Cem Gürsel, Aras Güzgülü, Fethi Erinöz, Ahmet Karaboz ve Uğur Özhan yer aldı.

Ege Bölgesi'nin her şehrinden üyelerini, ürettikleri ürünleri ve ihracatla ilgili kısa ve orta vadedeki planlarını ilk olarak Manisa Valisi Ahmet Deniz ile paylaşan EGEİD ekibi Ege Bölgesindeki tüm valiliklerle görüşmeye de devam edecek.

Vali Ahmet Deniz'e kendilerini kabul ettiği için teşekkür eden EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, “Üretimin ve ihracatın merkezi olan şehrimize Ege İhracatçılar Derneği'nin genel merkezini getirmek bizler için onur verici olduğu kadar büyük de bir sorumluluk olduğunun ekip olarak farkındayız. Manisamızı daha güçlü kılmak için çıktığımız bu yolda geride kalmaya hiç niyetli değiliz. Üzerimize aldığımız sorumluluğu talebe heyecanı ile görev addediyoruz. Şuan için üyelerimizle beraber 40'ı aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. Asıl amacımız hiç ihracat yapmayanlara pazar, ihracat yapanların da pazarlarını 100'ü aşkın ülkeye satış yapmayı sağlamak olacak” diye konuştu.

Manisa'nın ihracatının Türkiye için büyük önem arz ettiğini kaydeden Vali Deniz ise, Manisa'nın, Ege'nin ve Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak için yola çıkan EGEİD yönetimine teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi. Vali Deniz, ihracatı daha fazla artırmak için hep birlikte üretime katkı sunacaklarını söyledi.