EGEİD'ten ayakkabı sektörü için tavsiye

Son dönemlerde sıkıntılı günler geçiren ayakkabı sektörüne karşı EGEİD sessiz kalmadı. Ayakkabı sektörüyle ilgili açıklamalarda bulunan EGEİD Yönetim Kurulu Üyesi Aras Güzgülü, sektörün sıkıntılarını ve çözüm önerilerini anlattı. Güzgülü, "Son yıllarda makineleşme oranı giderek yaygınlaşsa da ayakkabıcılık sektörü en modern üretimlerde dahi kesim, dikim, kalıplama , finisaj, kalite kontrol, üretim planlama ve malzeme test aşamalarında insan gücüne ihtiyaç duyulmakta olup döviz kurlarındaki istikrarsız artışlar, SGK ve Bağ Kur primlerinin yüksek olması ayrıca vergiler ve malzemelerdeki fiyat artışı , tabandaki ham maddenin yüksek fiyatla yurtdışından gelmesi sektörümüzü olumsuz yönde etkilemektedir. İç pazarlarımız dışında en önemli ihracat pazarlarımız ABD, Rusya , Orta Doğu ve Balkan ülkeleridir. Ayakkabı sektörümüz ihracat açısından gelişmişlik düzeyi Avrupalı üreticilerle rekabet edebilecek potansiyele ve güce sahiptir. Dış pazarda ayakkabı üreticisi ülkelerle rekabet etmemiz için, sektörümüzün tanıtımına ağırlık verilmesi, markalaşma yoluna gidilmesi, AR-GE ve kaliteye odaklanarak birim başına sağlanan katma değerin artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca girişimcilik, pazarlama, finansal yönetim, dış ticaret gibi konularda da devletimizin sektörümüze destek vermesi gerekmektedir. Bölge ayakkabıcılarının Türkiye ve dünyadaki diğer firmalarla bir araya geldiği ticaret heyetleri, fuarlar gibi etkinliklerin artması bu algının azalmasında önemli bir rol oynayabilir" dedi.